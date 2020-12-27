التحفظ على موظفين بمدرسة فى الدقهلية لاتهامهما بزراعة بانجو داخل الفناء

الدقهلية - شريف الديب

قرر مدير نيابة مركز المنصورة، تحت إشراف المستشار علاء السعدنى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم، التحفظ على اثنين من العاملين بمدرسة بلجاى الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، بعد توجيه تهمه قيامهما بزرع أشجار نبات البانجو المخدر داخل فناء المدرسة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال مديرة مدرسة بلجاى الابتدائية "صباح ا"، والتى أكدت أنها فور سماعها حديثا يدور بين كل من أمين المكتبة، ومشرف وسائل بالمدرسة عن أن البذور التى ألقوها فى فناء المدرسة دخل "أصيص" زينة من الكاوتش بالمدرسة أنبتت نبات البانجو المخدر.

وأكد عبد العزيز ع، عامل بالمدرسة، أنه فوجئ بنمو النبات فى فناء المدرسة ولا يعرفه، حتى استمع إلى حديث كل من أمين المكتبة ومشرف الوسائل التعليمية، بأن نبات بانجو هو الموجود داخل إطار كاوتش يستخدم كأصيص زينة بالمدرسة وفور علمه بأن النبات الموجود هو للبانجو المخدر أبلغ الشرطة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة، بعثور عبد العزيز .ع، عامل بمدرسة بلجاى الابتدائية، على شجر لنبات البانجو داخل مدرسة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبسؤال مديرة المدرسة والعامل اتهما، فى محضر الشرطة، كلا من «طارق .س» أمين مكتبة بالمدرسة، ورضا.ع .ع مشرف وسائل، بقيامهما بزراعة تلك الأشجار .

وتم التحفظ على الأشجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهمين، لحين ورود تحريات المباحث، مع انتداب الطب الشرعى لبيان نوع النبات المزروع.