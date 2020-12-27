التحالف العربى: اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة جنوب البحر الأحمر

كتب أحمد عرفة

أكد التحالف العربى فى اليمن الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة جنوب البحر الأحمر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال التحالف العربى، إن الألغام البحرية المكتشفة خلال الـ 24 ساعة الماضية إيرانية من نوع "صدف".

ولفت التحالف العربى فى اليمن، إلى ارتفاع نشاط الميليشيات الإرهابى فى زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

وأكد التحالف العربى فى اليمن، زراعة الميليشيات للألغام بدعم إيرانى تهديد خطير للملاحة والتجارة الدولية.

وفى وقت سابق أعلن الجيش اليمنى، العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثى الانقلابية فى البحر الأحمر، وقال المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمنى، مساء السبت، فى بيان مقتضب، أن التشكيل البحرى التابع للمنطقة عثر على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثى فى البحر الأحمر".