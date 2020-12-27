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"البجاحة التركية".. وزير دفاع أردوغان يهدد قائد وأفراد الجيش الليبى

الأحد، 27 ديسمبر 2020 12:01 م
"البجاحة التركية".. وزير دفاع أردوغان يهدد قائد وأفراد الجيش الليبى اردوغان
كتب محمد عبد العظيم

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في موقف يؤكد التدخل التركى غير المشروع في الأراضى الليبية، والنوايا الخبيثة لتركيا من أجل تفتيت ليبيا للسيطرة على الثروات الموجودة فيها، ظهر وزير الدفاع في حكومة اردوغان ليهدد قائد الجيش الليبى الوطنى المشير خليفة حفتر وأبناء الجيش، زاعما أنهم يمثلون أهدافا مشروعة للقوات التركية الموجودة داخل حدود ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل "العربية". 
 
وكان عضو مجلس النواب الليبى جبريل أوحيدة، قد أكد أن استمرار تركيا فى تدريب المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية وإمدادها بالأسلحة والتحشيدات العسكرية الجارية حاليًا، سببه الأطماع التركية وأحلامها العثمانية بالتناغم مع المخططات الإخوانية التى تعد سبب أزمة ليبيا.
 
وأضاف أوحيدة، أن تركيا وجدت ضالتها فى الحكومة الضعيفة المرتمية فى أحضان مليشيات الإرهاب والفساد المسيطرة على الغرب الليبى مقابل انتفاض الشرق الليبى الذى عانى من الإرهاب.
 
وذكر أن المنطقة الشرقية تخلصت من الإرهاب بفضل تضافر أبنائها حول القيادة العسكرية والتفاف التيار الوطنى حولها حتى بسطت سيطرتها الأمنية على أكثر من 80 بالمائة من ليبيا بدعم إقليمى ودولي.
 
 

تركيا

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