الإمارات تجهز 200 سيارة إسعاف لتغطية احتفالات رأس السنة بدبي

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

جهزت دولة الإمارات العربية المتحدة سيارات اسعاف لتغطية احتفالات رأس السنة بدبي ، وفى هذا الإطار كشف مشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن تجهيز 200 مركبة من مختلف أنواع السيارات لتغطية الاحتفالات بحسب صيحفة البيان .

وقال مشعل جلفار لـ "البيان": إن المؤسسة قامت بتفعيل 78 نقطة اسعافية اضافية لتغطية مواقع الفعاليات الرئيسية اضافة إلى 122 نقطة اسعافية ثابتة ومنتشرة في مختلف مناطق دبي.

وكانت أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد إجراءات الاحتفالات برأس السنة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وتضمنت الإجراءات غير المسبوقة، حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصًا.

وسيتم فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم لمن قام بالدعوة أو تنظيم تجمع يخالف الاشتراطات بزيادة العدد عن 30 و15 ألف درهم لكل مشارك.