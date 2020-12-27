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الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودى يتلقى جرعة لقاح كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 08:19 م
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودى يتلقى جرعة لقاح كورونا الأمير خالد بن سلمان - نائب وزير الدفاع السعودى
كتب إيهاب محمد

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أعلن نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ووجهة الشكر للشعب السعودى على تجاوز الصعاب والتحديات بعزم وصلابة.

وكتب الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه بموقع تويتر: " تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد ١٩..كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر.. شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".

خالد بن سلمان
خالد بن سلمان

 

 وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت، الجمعة، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان K تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 التى تلقتها  المملكة ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19 التى تنفذها وزارة الصحة.

 

 

 


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كورونا

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