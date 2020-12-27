وقال الأسدي ـ خلال لقاء مع القيادات الأمنية والإدارية في محافظة نينوى- إن "الوضع الأمني في الموصل جيد ونلمس تعاونا أمنيا ومعلوماتيا واضحا من المواطنين".

وأضاف ـ حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" ـ " علينا الأمن وعليكم الإعمار"، متابعا "لدينا قراءات واطلاعات كاملة للواقع الأمني والاستخباري وما نحتاج إليه هو الوعي الأمني والتعاون".