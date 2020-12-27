اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يكتشف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 06:27 م
الأردن يكتشف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من كورونا كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة الأردني اليوم الأحد إن الأردن اكتشف أول حالتي إصابة بالمملكة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في أجزاء ببريطانيا، وذلك في مسافرين قدما من المملكة المتحدة.

وشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة انخفاضا حادا في حالات الإصابة بعد ارتفاع الوفيات لثلاثة أشهر وزيادة الإصابات التي أرهقت نظام الرعاية الصحية به.

ومنعت المملكة الأردنية الأسبوع الماضي رحلات الطيران من وإلى بريطانيا حتى الثالث من يناير المقبل.

وسجل الأردن، الذي يقدر عدد سكانه بنحو عشرة ملايين نسمة، 286356 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3729 وفاة بسبب الجائحة منذ أول ظهور لها بالمملكة في شهر مارس الماضي.

 

 

 


فيروس كورونا

الأردن

عمان

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة