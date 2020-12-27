الأردن يكتشف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من كورونا

(رويترز)

قال وزير الصحة الأردني اليوم الأحد إن الأردن اكتشف أول حالتي إصابة بالمملكة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في أجزاء ببريطانيا، وذلك في مسافرين قدما من المملكة المتحدة.

وشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة انخفاضا حادا في حالات الإصابة بعد ارتفاع الوفيات لثلاثة أشهر وزيادة الإصابات التي أرهقت نظام الرعاية الصحية به.

ومنعت المملكة الأردنية الأسبوع الماضي رحلات الطيران من وإلى بريطانيا حتى الثالث من يناير المقبل.

وسجل الأردن، الذي يقدر عدد سكانه بنحو عشرة ملايين نسمة، 286356 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3729 وفاة بسبب الجائحة منذ أول ظهور لها بالمملكة في شهر مارس الماضي.