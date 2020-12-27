اكتشاف حالتين مصابتين بكورونا المتحور فى الأردن قادمتين من بريطانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت الأردن عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا المتحور لقادمين من بريطانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس السبت، تسجيل 18 حالة وفاة و1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالى عدد الإصابات فى المملكة ارتفع إلى 286 ألفا و356 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 23 ألفا و976 حالة.

وأشارت الوكالة ، إلى أنه جرى تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 3729 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم 2339 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 258 ألفا و651 حالة.