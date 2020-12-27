اليوم السابع
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الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:41 ص
خالد صلاح
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اكتشاف أول حالتين مؤكدتين لفيروس كورونا المتحور فى كندا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 12:00 ص
اكتشاف أول حالتين مؤكدتين لفيروس كورونا المتحور فى كندا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أونتاريو /أ ش أ/

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أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، عن أول حالتين مؤكدتين لفيروس كوفيد-19 المتحور والذى تم اكتشافه للمرة الأولى فى المملكة المتحدة، لتصبح أونتاريو هى أول مقاطعة معروفة فى كندا تحدد السلالة الجديدة للفيروس.

وقالت حكومة المقاطعة فى بيان صحفى إن الحالتين هما زوجان فى دورهام ليس لهما تاريخ سفر معروف.

وقالت الدكتورة باربارا يافي، مساعد رئيس هيئة الصحة فى أونتاريو، فى بيان: "هذا يعزز بشكل أكبر حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء فى منازلهم قدر الإمكان والاستمرار فى اتباع جميع نصائح الصحة العامة، بما فى ذلك إجراءات الإغلاق على مستوى المقاطعة التى تبدأ اليوم".

وأضافت "حددت إدارة صحة منطقة دورهام الحالتين، وتجرى عمليات التحقيق فى تواصلهما. وتعمل أونتاريو بالتعاون مع نظرائنا الفيدراليين فى وكالة الصحة العامة الكندية."

وتتميز الطفرة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس. ويتواجد الشخصان حاليا فى عزلة ذاتية.

 


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