اليوم السابع
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الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:44 م
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ارتفاع عدد قتلى العواصف في إيران إلى 12 وفقدان طاقم سفينة في الخليج

الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:37 م
ارتفاع عدد قتلى العواصف في إيران إلى 12 وفقدان طاقم سفينة في الخليج جليد
(رويترز)

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أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد بأن عدد قتلى العواصف الثلجية في إيران ارتفع إلى 12 متسلقا في الجبال شمالي العاصمة طهران، بينما أدت المياه الهائجة إلى انقلاب سفينة في الخليج وفقدان طاقمها.

وتسببت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية في عدة أنحاء من إيران خلال الأيام القليلة الماضية في إغلاق العديد من الطرق وتعطيل حركة النقل.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس اتحاد تسلق الجبال في إيران رضا زارعي إعلانه العثور على جثتي اثنين من المتسلقين اليوم الأحد مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 بعد تساقط الثلوج الكثيفة.

ونقل التلفزيون الإيراني زارعي قوله "عملية الإنقاذ اكتملت الآن وتم العثور على جميع من كانوا مفقودين".

في غضون ذلك، قال التلفزيون على موقعه الإلكتروني إن السلطات البحرية تبحث عن ستة إيرانيين وهندي واحد هم طاقم سفينة نقل إيرانية انقلبت قرب مضيق هرمز عند مدخل الخليج يوم الجمعة.

ونقل التلفزيون عن إسماعيل مكي زاده نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية في المنطقة قوله "سبع مجموعات من أربعة أشخاص تقوم بالبحث ، لكن بسبب الظروف الجوية غير المواتية، لا يمكن البحث عن طريق الجو الآن".

 

 

 


إيران

عواصف

طهران

جليد

جبال

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