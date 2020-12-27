ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأحد، عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) - أن الإصابات الجديدة تضمنت 94 حالة محلية و18 حالة وافدة من الخارج لعمال مهاجرين.

وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 6 آلاف و141 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 1920 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.