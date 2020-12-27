اليوم السابع
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الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:47 م
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إيطاليا تسجل 298 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 07:47 م
إيطاليا تسجل 298 وفاة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
(رويترز)

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 أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد تسجيل 298 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 261 حالة وفاة في اليوم السابق.

وانخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 8913 من 10407 في اليوم السابق، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بدء الوباء في إيطاليا إلى مليونين و47696.

وسجلت إيطاليا 71925 حالة وفاة منذ ظهور المرض في 21 فبراير وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة في العالم.

وبلغ عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات اليوم 23571، بزيادة 259 عن اليوم السابق، في حين استقر عدد من هم في الرعاية الفائقة عند 2580.

 

 

 

 


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فيروس كورونا

وباء كورونا

إيطاليا

الصحة الإيطالية

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