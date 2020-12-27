اليوم السابع
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إيطاليا تبدأ حملة التطعيم للوقاية من فيروس "كورونا" من روما

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:35 ص
إيطاليا تبدأ حملة التطعيم للوقاية من فيروس "كورونا" من روما فيروس كورونا المستجد - أرشيفية
رويترز

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شرعت إيطاليا اليوم الأحد في تطعيم سكانها لوقايتهم من فيروس كورونا بعد مرور نحو 10 أشهر على اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

وقال دومينيكو آركوري، المفوض الخاص بمكافحة الجائحة، في بيان إن ثلاثة من العاملين في مستشفى سبالانتساني في روما تلقوا لقاح فايزر-بيونتيك في الصباح الباكر اليوم الأحد.

وقالت كلاوديا أليفيريني، وهي ممرضة تبلغ من العمر 29 عاما، لقناة راي نيوز 24 الحكومية "سار التطعيم بشكل جيد جدا. كانت لحظة تاريخية مثيرة".

وأصبحت إيطاليا يوم الخميس ثامن بلد في العالم تتجاوز فيه حالات الإصابة المسجلة رسميا مليوني حالة.

وأعلنت السلطات تسجيل 70909 وفيات، وهو خامس أكبر عدد في العالم والأعلى في أوروبا.

وسيكون التطعيم في البلاد مجانيا، وسيتاح أولا للراغبين في تلقيه من العاملين في قطاع الصحة وكبار السن.

وبدأت المجر وسلوفاكيا أمس السبت حملات التطعيم فيما تنضم دول أخرى بالاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا في توزيع اللقاح اعتبارا من اليوم في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في شتى أنحاء القارة.

وقالت وزارة الصحة إن نحو 9750 جرعة لقاح وصلت إلى البلاد ويُتوقع وصول 470 ألف جرعة أخرى خلال الأسبوع الحالي.

وقال آركوري "هذا يوم له دلالة يجب أن تعكس فكرة جمال أوروبا التي تشتري اللقاح وتوفره للجميع".

 


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