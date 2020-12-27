إيران ترصد أقل عدد يومى من وفيات بفيروس كورونا منذ أكثر من 3 أشهر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت وزارة الصحة الإيرانية، إن العدد اليومى للوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ اليوم الأحد 119 وفاة، وهو أدنى مستوى للوفيات منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت سيما سادات لارى المتحدثة باسم الوزارة للتلفزيون الإيراني، إن عدد الإصابات التى تم رصدها فى الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 5502 حالة ليرتفع إجمالى المصابين إلى مليون و200465 حالة فى أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من انتشار المرض.

ويمثل عدد الوفيات اليوم أقل مستوى منذ 12 سبتمبر أيلول الذى أعلنت فيه السلطات 116 وفاة.

ووسعت إيران نطاق حظر التجول الليلى للسيارات ليشمل 330 مدينة وبلدة تقل فيها أعداد المصابين فى محاولة للحفاظ على الاتجاه النزولى فى أعداد الإصابات والوفيات.

ويسرى حظر التجول حاليا من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا، وهو سار بالفعل فى 108 مدن الخطر فيها متوسط، وسيمتد إلى مناطق الخطر فيها أقل حدة.

وأدى الحظر الذى يُمنع بمقتضاه استخدام السيارات الخاصة إلى فرض غرامات على 100 ألف مخالف تقريبا فى ليلة واحدة الأسبوع الماضي.

وقالت إيران يوم الخميس إنها تلقت موافقة من السلطات الأمريكية على شراء لقاحات لفيروس كورونا من تحالف كوفاكس الذى تقوده منظمة الصحة العالمية. ولم تحدد اللقاحات التى ستشتريها.