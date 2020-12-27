وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 20 ألفا و994 حالة وفاة، بعد تسجيل 147 وفاة جديدة بينما بلغت حصيلة المتعافين 576 ألفا و693 حالة.

وسجلت العاصمة (جاكرتا) 2058 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 173 الفا و929 حالة.

وكان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.