اليوم السابع
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الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:38 م
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إصابة ربة منزل وابنها بحروق إثر تسرب غاز إعداد الطعام بسوهاج

الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:26 م
إصابة ربة منزل وابنها بحروق إثر تسرب غاز إعداد الطعام بسوهاج حريق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أصيبت ربة منزل وابنها بحروق متفرقة إثر امتداد النيران إلى ملابسهما أثناء إعداد الطعام، بدائرة مركز طما شمال سوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي، وتحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم إخطار النيابة العامة، وباشرت التحقيقات. 

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "مرزوقه. ع. ع"، (60 عاما - ربة منزل)، ابنها "حاتم. س. خ"، (18 عاما – عامل) ويقيمان الشوكا دائرة المركز مصابين بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى متفرقة بالجسم بنسبة 70 % – وتم تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وبسؤال "سعد الدين. خ. ع"، "62 عاما – عامل" ويقيم بذات الناحية زوج الأولي ووالد الثاني قرر بأنه أثناء قيام زوجته المذكورة بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز فـي وجود مصدر حراري فأمتدت النيران لملابسهما وحدوث إصابتهما، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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