إصابة المتحدث الرسمى لمحافظة الشرقية ورئيس مدينة مشتول بفيروس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى لمحافظة الشرقية، إصابتها بفيروس كورونا، كما أكد محمد عبد العزيز حجازى رئيس مدينة مشتول السوق ذات الإصابة.

وأكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم إصابتها وأبنائها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : الحمد لله رب العالمين أنا Activ كورونا وأولادى، اعتذر لو مش هاقدر اتكلم فون لأن النفس صعب شوية ولأى حد كان مخالطني.. وأخر تواجد ليا كان الخميس وكنت سليمة لم أذهب لمكتبى بالديوان العام أمس و الأعراض ظهرت عليا مساء أمس"، واختتمت حديثها قائلة :"دعواتكم لينا.. وربنا يحفظكم جميعا".

كما أصيب محمد عبد العزيز حجازى رئيس مجلس مركز ومدينة مشتول السوق بفيرس كورونا وتم حجزه داخل عزل مستشفى مشتول السوق المركزى لتلقى العلاج اللازم.