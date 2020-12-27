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إحالة رئيس استخبارات الدعم السريع وضباط للتحقيق بقضية وفاة شاب تحت التعذيب بالسودان

الأحد، 27 ديسمبر 2020 06:49 م
إحالة رئيس استخبارات الدعم السريع وضباط للتحقيق بقضية وفاة شاب تحت التعذيب بالسودان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم إحالة رئيس استخبارات الدعم السريع وضباط للتحقيق بقضية وفاة شاب تحت التعذيب بالسودان.

وفى وقت سابق قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي إن حكومة الفترة الانتقالية تتحمل كامل المسئولية تجاه حماية المدنيين في مناطق النزاعات أو غيرها.

وأضاف التعايشي - خلال مخاطبته، اليوم الأحد، وفد تنسيقية دعم السلام، الذي سلمه مذكرة احتوت على عدد من المطالب - "ما حدث من تجاوزات في السابق يجب أن يتم حولها تحقيق تام وشفاف، حتى تتمكن مؤسسات العدالة من إجراء تحقيقاتها بكل نزاهة وتقديم من ارتكبوا هذه الجرائم للقضاء".

 

 

 


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