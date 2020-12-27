أوروبا تدشن برنامج التطعيم فى مسعى للقضاء على وباء كورونا

فاطمة شوقى ووكالات

تدشن أوروبا اليوم الأحد برنامج تطعيم عابرا للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقالت أورسولا فون دير مؤسسة المفوضية الأوروبية التي تنسق البرنامج في تغريدة "نبدأ طي صفحة سنة صعبة .. التطعيم هو السبيل الدائم للخروج من الجائحة".

وسارعت المجر أمس السبت بإنتاج جرعات لقاح فايزر-بيونتيك للعاملين في الخطوط الأمامية بمستشفيات العاصمة بودابست.

وتعتزم دول من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والبرتغال وإسبانيا بدء تطعيمات للجما تبدأها بالعاملين في المجال الصحي اليوم الأحد، ويمثل توزيع جرعات تصل إلى حوالي 80 درجة تحت الصفر.

وتلقت فرنسا أمس السبت الشحنة الأولى من اللقاح المكون من جرعتين ، وستبدأ الحملة في منطقة باريس الكبرى بورجوندي-فرانش-كومتيه، وفقا لوكالة "رويترز".

من ناحية آخرى، قالت ألمانيا إن شاحنات في طريقها لتسليم اللقاح لدور الترويج المسنين التي تتصدر قائمة متصدر اللقاح اليوم الأحد.

وقالت وزيرة الصحة ، قضية مارتا تيميدو ، "ثمة ثمة بارقة أمل الآن ، دون أن ننسى ، أمامنا معركة صعبة جدا".