وزير التنمية المحلية يزور البحيرة اليوم لتفقد مشروعات تنموية وخدمية

البحيرة- ناصر جودة

يزور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، محافظة البحيرة، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية. ومن المقرر أن يكون فى استقبال وزير التنمية اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويتضمن برنامج زيارة وزير التنمية المحلية تفقد مشروع مدرسة وادى النطرون الثانوية الزراعية والتى أقيمت على مساحه 19.5 فدان وبتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه وكذلك المناطق الصناعية.

كما تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد مبادرة حياة كريمة المنفذة ببعض القرى بمركزي بدر وأبو المطامير.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أعلن، موافقة وزارة المالية على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين فى القرى خلال الفترة الحالية للاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن وزارة المالية وافقت على إتاحة مبلغ 15.8 مليون جنيه لرفع مستوى المعيشة للمواطنين بالقرى.

وكشف شعراوى عن مخاطبة وزارة التنمية المحلية لوزارة المالية لطلب زيادة القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين فى القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبالغ التى يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق.

وأشار شعراوى، إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن الصندوق أحد أذرع الوزارة التى تساعد فى دعم التنمية الاقتصادية فى القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية.