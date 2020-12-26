اليوم السابع
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السبت، 26 ديسمبر 2020 10:29 م
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وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان مبادرة حياة كريمة فى قرية زاوية صقر

السبت، 26 ديسمبر 2020 05:29 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان مبادرة حياة كريمة فى قرية زاوية صقر وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرية زاوية صقر
البحيرة - ناصر جودة

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اختتم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الجولة التفقدية التى بدأت منذ صباح اليوم وتم خلالها افتتاح وتفقد العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بزيارة قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، إحدى قرى المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم تفقد أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة 2 كوبري وصيانة مركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الانارة وانشاء محطة رفع ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب وتطوير الوحدة البيطرية والوحدة الصحية وتغطية ترع وعمل تكاسي للمصرف العمومي وعمل شبكات أرضية للغاز  وشراء سيارة جمع قمامة وتنفيذ شبكة اتصالات  ورفع كفاءة عدد 43 منازل بتكلفة اجمالية 67 مليون جنيه.

من الجدير بالذكر أن المرحلة الاولى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالبحيرة شهدت نجاح كبير حيث شملت ثمان قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ 94 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء 348.3 مليون جنيه لتسير المبادرة بدعم ومتابعة مستمرة من وزارة  التنمية المحلية بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني القرى الأكثر إحتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

حضر الجولة، نهال بلبع – نائب المحافظ وحازم الأشمونى السكرتير العام واللواء وائل زغلول – رئيس مدينة أبو المطامير وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات الوزارة والمحافظة ومديرى المديريات والشركات والجهات المشاركة بالمبادرة.

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وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرية زاوية صقر إحدى قرى حياة كريمة

جانب من مشروعات حياة كريمة بالبحيرة
جانب من مشروعات حياة كريمة بالبحيرة

مدارس جديدة
مدارس جديدة

وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرية زاوية صقر إحدى قرى حياة كريمة
وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرية زاوية صقر إحدى قرى حياة كريمة

وزير التنمية المحلية يتفقد القرية
وزير التنمية المحلية يتفقد القرية
جانب من مشروعات حياة كريمة بالبحيرة
جانب من مشروعات حياة كريمة بالبحيرة

 


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