اليوم السابع
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وزير الإعلام السوداني: الخرطوم يستعيد السيطرة على معظم الأراضي على الحدود مع إثيوبيا

السبت، 26 ديسمبر 2020 11:41 م
وزير الإعلام السوداني: الخرطوم يستعيد السيطرة على معظم الأراضي على الحدود مع إثيوبيا رئيس وزراء أثيوبيا أبى أحمد
(رويترز)

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 قال وزير الإعلام السوداني اليوم السبت إن السودان سيطر على معظم الأراضي التي يتهم الإثيوبيين بالتعدي عليها قرب الحدود بين البلدين.

وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر الماضي ووصول 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.

وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في منطقة "الفشقة"، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين القوات السودانية والإثيوبية في الأسابيع الأخيرة، واتهم كل من الجانبين الآخر بالتحريض على العنف، وأجرى البلدان محادثات هذا الأسبوع في الخرطوم حول تلك القضية.

 

 

 

 

 


السودان

أثيوبيا

الخرطوم

أديس أبابا

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