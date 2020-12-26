مواطنو كوريا الجنوبية يحتشدون أمام مراكز اختبار كورونا وسط سيول

كتب: أحمد علوى

احتشد العشرات من مواطنين كوريا الجنوبية امام مراكز إجراء اختبارات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى العاصمة سيول لإجراء الاختبار للتأكد من خلوهم من الفيروس التاجى، وجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية أدخلت تقنية الحوسبة المتنقلة (MEC) في مطار إنتشون الدولي لتشغيل نظام ذكاء اصطناعي (AI) والذى يقوم بفحص مرضى Covid-19 المحتملين في خطوة لتكثيف الإجراءات الوقائية ضد الوباء.

وبحسب موقع TOI الهند، قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى البلاد إن النظام سيفحص الركاب بدون أقنعة أو الذين تظهر عليهم أعراض COVID-19، مثل ارتفاع درجة الحرارة، في قاعات الوصول والمغادرة للبوابة الرئيسية للبلاد، الواقعة غرب سيول، باستخدام الأكشاك الرقمية والمراقبة بالفيديو.