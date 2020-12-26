مدير صندوق تطوير العشوائيات: تطوير 296 منطقة عشوائية وفرت 180 ألف وحدة سكنية

القليوبية إبراهيم سالم

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة العاجلة من المشروع القومي الرئاسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري باستثمارات 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل 2021، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على تحسين الشكل الحضاري لعواصم المحافظات التي تعاني من العشوائية، حيث أن عددا من هذه المدن، موضحا أن العواصم تعاني من أشكال بصرية سيئة جدا وخلل في المحاور المرورية، مضيفا أنه من المقرر أن نقيم مدن علي غرار الأسمرات وبشاير الخير في أجزاء كثيرة من محافظات مصر.





جاء ذلك خلال جولة مدير الصندوق يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مشروع إزالة كابلات كهرباء الضغط العالي الهوائية أعلى 11 منطقة سكنية بحي شرق شبرا الخيمة بطول 6 كم بعد أن الإنتهاء من إحلال الهوائية الكابلات بأخرى أرضية في مسار آخر داخل نطاق محافظة القاهرة بتكلفة تصل إلى 750 مليون جنيه تم تمويلها بالكامل من صندوق تطوير المناطق العشوائية ضمن بروتوكول تعاون تم توقيعه مع وزارة الكهرباء ومحافظتي القاهرة والقليوبية.

وخلال الزيارة تفقد الهجان وصديق المناطق العشوائية الجاري رفع الكابلات عنها كما شهدا أيضاً أعمال رفع الكابلات التي تتم من خلال شركة نقل الكهرباء وسط فرحة غامرة من أبناء الحي الذين عاشوا لسنوات طويلة تحت قبضة خطوط الكهرباء الهوائية.

وقال صديق، إن الصندوق إنتهي من تطوير 296 منطقة عشوائية غير أمنة تحولت لمناطق أمنه ووفرت 180 الف وحدة سكنية من أجمالي 240 الف وحدة في 357 منطقة ضمن الخطة الكاملة، مشيرا إلى أنه لم تعد داخل مصر أي منطقة عشوائية غير أمنه، حيث يسير المشروع بخطى ثابتة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح صديق، أن عام 2021 سيكون بمثابة الحصاد لعدد كبير من المشروعات التي يقوم بها الصندوق حيث من المتوقع إفتتاح مشروعات الخيالة بمصر القديمة ويوفر 2520 وحدة، ومعا بمدينة السلام ويوفر 4430 وحدة، وحلايب وشلاتين للمنازل البدوية ب1300 وحدة، وبجانب 1260 وحدة بـ 4 مدن بالبحر الأحمر، و15600 وحدة بمشروع بشاير الخير 5 بالأسكندرية، و68 وحدة بيت بدوي في الجبيل بالطور، و416 وحدة بشرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

وأكد صديق، أن مشروع تغيير الكابلات الهوائية للضغط العالي لأرضية هو ثمرة التوجيهات الرئيسية بتامين حياة وصحة المواطنين في مناطق التي يمر بها التيار الكهربائي، مشيرا ألي أن قيمة المشروع في البداية كانت تتعدي 2 مليار جنيه ولكن بلغت مع التنفيذ 750 مليون جنيه بالتنسيق مع الكهرباء ومحافظتي القليوبية والقاهرة من أجل صحة المواطنين.