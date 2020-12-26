اليوم السابع
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محلل سياسي: سد النهضة له تداعيات خطيرة على المسار السوداني

السبت، 26 ديسمبر 2020 08:22 م
محلل سياسي: سد النهضة له تداعيات خطيرة على المسار السوداني سد النهضة
كتب محمد شرقاوى

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قال المحلل السياسي محمد أبو الفضل، إن هناك مجموعة من المعطيات يمكن أن تدعو إلى التفاؤل في هذا ملف سد النهضة، وفي مقدمتها الموقف السوداني ووقوفه بجانب الموقف المصري.

وأضاف الكاتب محمد أبو الفضل، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن سد النهضة له تداعيات خطيرة على المسار السوداني، وأعتقد أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا مهمًا بدءًا من التصعيد لمجلس الأمن، وصولاً إلى ثبوت أن التصورات والتصرفات المصرية اليقينية تتعلق بالحل السياسي وضرورة الاستمرار في المفاوضات.

وأوضح أن الحكومة الإثيوبية تسير على وتيرة أو منهج غير ودي بالمرة في التعامل مع الأزمات السياسية.

وأشار إلى أن ميزة الإدارات الأمريكية أنها ليست منقطعة الصلة عن بعضها، حيث إن هناك مؤسسات حاكمة لهذه المسألة لا يستطيع رئيس أن يأخذ منحى عكسي مضادًا للمصالح الأمريكية، وأعتقد أن بايدن سيكون أكثر قسوة مع الحكومة الإثيوبية، خاصة أن إثيوبيا خرقت واحدة من الرهانات الأمريكية المهمة.


سد النهضة

ازمه سد النهضة

بناء سد النهضة

السودان

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