اليوم السابع
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السبت، 26 ديسمبر 2020 10:28 م
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محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال صيانة محطات مياه الشرب

السبت، 26 ديسمبر 2020 07:01 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال صيانة محطات مياه الشرب صيانة محطات المياه بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بمتابعة أعمال الصيانة بمحطة المياه الرئيسية بكفر الشيخ، وسرعة إنهاء أعمال الصيانة، وتوصيل مياه الشرب للمدينة ، مشددا على قيام رؤساء المدن وشركة مياه الشرب بالإعلان عن موعد قطع مياه الشرب، ليتمكن الأهالي من تدبير احتياجاتهم . 

من ناحية أخرى تفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الصيانة بمحطة المياه الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب بكفر الشيخ، لمتابعة أعمال الصيانة بمقر المحطة الرئيسية، وكذلك مآخذ المياه على ترعة ميت يزيد .

 

 

 


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