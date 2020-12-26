محافظ قنا: غلق طريق "قفط القصير" لسوء الأحوال الجوية

قنا صابر سعيد

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه بالتنسيق مع إدارة مرور قنا والجهات المختصة تم غلق طريق قـفط - القصير وذلك لسوء حالة الطقس وسيتم استمرار غلق الطريق لحين استقرار الأحوال الجوية حفاظا على سلامة المواطنين

يذكر أن محافظ قنا وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.