محافظ بنى سويف: لجنة فنية لإصلاح فاصل حديدى بكوبرى النيل

بنى سويف هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تمت الاستجابة الفورية من الهيئة العامة للطرق والكبارى والاتفاق على إيفاد لجنة فنية هندسية من الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بالقاهرة لمعاينة فاصل حديدى بالكوبرى العلوى على النيل فى اتجاه القادم من الغرب إلى شرق النيل، وسيتم إعداد تقرير فنى شامل بالإجراءات والحلول الفنية المقرر تنفيذها لأعمال إصلاح الفاصل ومنع اتساع الفتحة بين الفاصل بالبلاطة العلوية.

وأكد أنه فور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدى من خلال رصد لجان المتابعة الميدانية تم توجيه رئيس الهيئة بالمحافظة بالتواصل مع الإدارة المركزية بالهيئة لسرعة تنفيذ اللازم،خاصة مع احتمالية اتساع الفاصل، فضلا عن الأضرار التى قد تلحق بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري، مع التشديد على متابعة الإجراءات المنفذة بشأن إصلاح وصيانة الفاصل المعدني.