اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة وسمنود.. صور

السبت، 26 ديسمبر 2020 04:33 م
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة وسمنود.. صور محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير
الغربية – عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم ، مركزي المحلة الكبرى وسمنود لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية في عددٍ من المواقع، بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر بمنشأة البكري بحي ثان المحلة ، الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية والطريق المؤدي إلى محطة صرف الدواخلية بمركز المحلة.

كما تفقد المحافظ المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى وأعمال إنشاء سور لسوق المواشي بقرية الدواخلية، موجهاً مركز ومدينة المحلة بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وعرض تقرير لتقييم الأعمال المنفذة لاتخاذ ما يلزم تجاه تلك المشروعات.

وفي إطار حرص المحافظة على القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، تفقد المحافظ أعمال إنشاء 15 باكية لنقل الباعة الجائلين المتواجدين بميدان النحاس أمام مسار العائلة المقدسة بسمنود، موجهاً بسرعة الانتهاء منها ونقل الباعة الجائلين إليها في أسرع وقت ممكن حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري للمسار.

وخلال الجولة تم إيقاف عدداً من السيارات المخالفة للسير عكس الطريق السريع، وقامت إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما قامت الوحدات المحلية برفع كافة الإشغالات المتعدية على طريق طنطا المحلة. رافق المحافظ خلال جولته ممدوح النجار و أحمد المغاوري رئيسي حي أول وثان المحلة الكبري و محمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود.

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (1)
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (1)

 

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (2)
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (2)

 

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (3)
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (3)

 

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (4)
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (4)

 

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (5)
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (5)

 

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (6)
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (6)

 

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (7)
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (7)

 

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (8)
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير (8)

 


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المحلة

سمنود

حى ثان المحله

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