محافظ الغربية: انفراجه كبيرة عقب رصف طريق سكة المحلة بطنطا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المواطن فى محافظة الغربية سيشعر بانفراجه كبيرة عقب رصف طريق سكة المحلة بطنطا، والذي يعتبر محوراً أساسياً يربط بين القادم من المحلة ومتجهاً إلى ميدان المحطة بطنطا وتم البدء في رصفة اليوم، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لتفقد أعمال الرصف بشارع سكة المحلة بطنطا.

وأوضح نائب المحافظ، أن المحافظة قامت بإزالة الأكشاك وكافة صور التعديات بهذا المحور الحيوي، تمهيداً لرصفه خلال شهر يناير المقبل عقب انتهاء شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز من أعمالهم والتي تمت خلال فترة ليست بالقصيرة نظراً لحجم البنية التحتية بالشوارع المحيطة.

كما تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف النهائية بمنطقة الإستاد، حيث تابعا وضع طبقة الأسفلت في 33 شارع خلف مديرية الزراعة، وأشاد المحافظ بعملية الرصف ووجود بلاعات لصرف الأمطار في كل شارع، موجهاً بسرعة تركيب البلدورات لإعطاء الشكل الجمالي لتلك الشوارع.

وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ ونائبه أعمال رصف شارع الإسكندرية والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوى.

يُذْكَر أن محافظة الغربية تنفذ هذا العام أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة بإجمالي 541 شارع في جميع مدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود والدكتور محمود عيسى رئيسي حي أول وثان طنطا.