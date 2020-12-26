محافظ الإسكندرية يعلن أخر موعد لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن أخر موعد لتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء على مستوى المحافظة، هو نهاية ديسمبر الجاري، ولن يتم مد العمل بالقانون فترات آخرى لسداد جدية التصالح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وناشد المحافظ، كافة المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة تقديم الطلبات وسداد رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري.

وأكد أن الدولة حريصة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.

وكلف بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء إجراءات تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى المتابعة اليومية وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية. بالإضافة إلى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين.