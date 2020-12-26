مبادرة فى قرية ميت حبيش بطنطا لترقيم مركبات التوك توك.. صور

أطلق أهالى قرية ميت حبيش البحرية، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، مبادرة إيجابية تُعد الأولى من نوعها بالمحافظة، بعد أن اتفق أهالى القرية على ترقيم وتكويد مركبات التوك توك الموجودة بالقرية، ووضع رقم لكل توك توك وطباعة بيانات سائق التوك توك وصورته ورقم تليفونه، حرصا من أهالى القرية لتوفير الأمن والأمان لأبناء القرية وخاصة السيدات والأطفال، بسبب الكوارث التى يرتكبها الخارجين عن القانون ويستغلون التوك توك فى ارتكاب جرائم القتل والخطف والسرقات، مما يُصعب الوصول لمرتكبى هذه الجرائم.

وشهدت المبادرة تفاعلا كبيرا من أصحاب التوك توك بالقرية، واشترك فى أول أيام لإطلاق المبادرة أكثر من 75 سائق توك توك، وتم طباعة أرقام تسلسلية ولصقها على كل توك توك، وأيضا طباعة بيانات لكل سائق توك توك يحمل اسمه ومؤهله ورقم تليفونه وصورته الشخصية.

ويقول أحد أبناء القرية ومن مؤسسى المبادرة، أن هذه الفكرة نابعة من مجموعة من أبناء القرية، لتنظيم عمل التوك توك بالقرية، فى ظل عدم القدرة على السيطرة عليه، وكثرة الجرائم التي يرتكبها الخارجين عن القانون فى حق أهالينا، مما دفعنا للتفكير جيدا فى طريقة لسهولة تحديد سائقي التوك توك حتى يتمكن كل راكب من الوصول لسائق التوك توك الذي قام بالركوب معه، كوسيلة من الأمان على نفسه وعلى أفراد أسرته.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المبادرة وهي عبارة عن تجميع بيانات كاملة لأصحاب مركبات التوك توك بالقرية، تضم مستند ملكية التوك توك وصورة الرقم القومي والاسم والتليفون والعنوان والمهنة، والإحتفاظ بنسخة مع مؤسسي المبادرة، ونسخة مع عمدة القرية.

وأكد أن التوك توك أصبح شريك أساسى فى السرقات والخطف والمخدرات، وتم نشر أرقام وأسماء أصحاب التوك توك الملتزمين بالانضمام للمبادرة، حتى يقوم الأهالى بالتعامل معهم فقط دون غيرهم.

وأشار إلى أن أهالى القرية أصبحوا يشعرون بالأمان الآن فى ركوب التوك توك، مؤكدا أن هذه الفكرة ليست بمثابة تقنيين للتوك توك ولكن كوسيلة لتمييز التوك توك حتى يشعر أهالينا بالأمان ونستطيع الوصول لسائق التوك توك بسهولة ويسر، مشيرا أن المبادرة لاقت استحسان من سائقي ومالكي التوك توك ويتسابق سائقى التوك توك على الانضمام ضمن المبادرة.