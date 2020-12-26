فرنسا تستقبل أول جرعات لقاح "فايزر - بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا

باريس /أ ش أ/

وصلت أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر- بايونتيك إلى فرنسا اليوم السبت، استعدادا لبدء حملة تلقيح غدا الأحد.

وذكرت قناة (فرانس 24 ) أن الشحنة الأولى تتضمن 19 ألفا وخمسمائة جرعة، وستُعطَى أولى جرعات اللقاح فى منشأتين لكبار السن فى سيفرون بضواحى باريس وفى ديجون وسط شرق البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20 ألفا و262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و159 وفاة بالمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك وسط مخاوف متزايدة من موجة جديدة من الفيروس فى ثانى أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.