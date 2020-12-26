اليوم السابع
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عدد حالات الإصابة الإجمالى بفيروس كورونا العالم يتخطّى 80 مليون شخص

السبت، 26 ديسمبر 2020 11:00 م
عدد حالات الإصابة الإجمالى بفيروس كورونا العالم يتخطّى 80 مليون شخص اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن / أ ش أ/

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قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدد حالات الإصابة الإجمالى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل اليوم  السبت، إلى أكثر من 80 مليون حالة منذ بدء انتشاره أوائل العام الجاري.

 

ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن "جونز هوبكنز" قولها إن العدد الإجمالى لإصابات كورونا حول العالم بلغ 80 مليونا و27 ألفا و56 حالة، كما بلغ عدد الوفيات عالمياً مليون حالة و753 ألفا و313 على الأقل.

 

وتتصدر الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات وأكثر الحالات المؤكدة على مستوى العالم.

 


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