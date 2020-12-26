صحة قنا تعلن انطلاق مبادرة صحة الأم والجنين فى 150 وحدة صحية بالمحافظة

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، عن انطلاق المبادرة الرئاسية صحة الأم والجنين، والتي تعد من ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض.

وأوضح تاوضروس، أن الحملة ستكشف عن أمراض، فيروس نقص المناعة البشري، التهاب الكبدي B، مرض الزهري، لافتًا أن تلك الأمراض من الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الجنين هذا بالإضافة إلى الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أن المبادرة ستنطلق من الغد في 150 وحدة صحية موزعة على مستوى المحافظة للكشف والاطمئنان على السيدات الحوامل، في الفتره من 9 الى 2 ظهرا يوميا ويتم التحليل للسيدات عن طريق ممرضة وذلك بأخذ عينة دم واحدة من السيدة الحامل.

ودعا الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشئون الصحية، سيدات المحافظة الحوامل بالتوجه إلى الوحدات الصحية المعنية وذلك للكشف والتحاليل المجانية للاطمئنان عليهم.