صحة شمال سيناء تسجل حالة وفاة بكورونا.. وشفاء 17 بالعزل خلال 24 ساعة

شمال سيناء ـ محمد حسين

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، صفر إصابات، وحالة وفاة، و17 حالة شفاء، بينما بلغ إجمال حالات العزل المنزلي 160، و11 حالة بالمستشفيات.

وقالت مديرية الصحة في بيان لها، اليوم، إن اجمالى احصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف انحاء المحافظة 199 حالة ايجابية، 960 حالة شفاء، و60 حالة وفاة.

كما أعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على ان يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة .

وأعلنت مديرية صحة شمال سيناء، وصول دفعة أجهزة طبية إلى مستشفى الشيخ زويد المركزى بشمال سيناء وذلك تزامنا مع زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى محافظة شمال سيناء.

وقالت مديرية الصحة إن الأجهزة التي وصلت إلى مستشفى الشيخ زويد اليوم تضمنت 10 أجهزة مينتور، و15 كرسي لمرضى الغسيل الكلوي، وجهازين رسم قلب، و3 أجهزة شفاط جراحي، و5 ترابيزة عمليات هيدروليك، و6 أجهزة نيبولايزر.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات، أنه تم توريد الأجهزة إلي مستشفى الشيخ زويد بمجرد الانتهاء من الاجراءات المخزنية وأنه سبق دعم مستشفى بئر العبد المركزي بأسطوانات أوكسجين ولوزام طبية أخرى من قبل وزارة الصحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالمحافظة.