اليوم السابع
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"صحة المنوفية" تقرر علاج حالة تعانى من السمنة المفرطة

السبت، 26 ديسمبر 2020 09:05 م
"صحة المنوفية" تقرر علاج حالة تعانى من السمنة المفرطة حماده شعيب سائق نقل ثقيل
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم نقل حالة حماده شعيب سائق نقل ثقيل والمقيم بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والذى يعانى من زيادة وزنة إلى 290 كيلو تقريبا وفقده النظر بعينه اليمنى بسبب حمى جاءت له وبسبب عدم القدرة على الكشف فقد البصر، ويحتاج إلى إلى عملية قرنية بتكلفة 35 ألف جنيه، إلى مستشفى الشهداء المركزى .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتم التدخل من قبل أطباء الجراحة وذلك لعلاج جزء فى بطن مريض نظرا لوجود صديد فى منطقة السرة.

وأكد أنه سيتم عرضة على غدا على لجنة من استشاري الرمد بمحافظة المنوفية، وذلك لتحديد نوع العملية التى يحتاجه المريض، طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة .

وكان "اليوم السابع" نشر موضوع جاء نصه مأساة حقيقة يعيشها حماده شعيب سائق نقل ثقيل والمقيم بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك عقب زيادة وزنة إلى 290 كيلو تقريبا وفقده النظر بعينه اليمنى بسبب حمى جاءت له وبسبب عدم القدرة على الكشف فقد البصر، ويحتاج إلى إلى عملية قرنية بتكلفة 35 ألف جنيه .

 

 

 


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