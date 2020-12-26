سلطات تونس توقف 11 مهاجرا غير شرعى كانوا فى طريقهم إلى أوروبا

أوقفت وحدات من حرس البحري التونسي 11 مهاجرًا غير شرعي، كانوا في هجرة غير شرعية نحو الأراضي الأوروبية.
وأفاد مصدر أمني مسؤول في تصريح اليوم أن المجموعة المهاجرة كانت على متن مركب، بشواطئ إحدى مدن المحافظة وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه السواحل الإيطالية.
وأضافت أنه تم تقديم المجموعة المهاجرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
سلطات تونس توقف 11 مهاجرا غير شرعى كانوا فى طريقهم إلى أوروباالسبت، 26 ديسمبر 2020 05:00 ص
مهاجرون - أرشيفية
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أوقفت وحدات من حرس البحري التونسي 11 مهاجرًا غير شرعي، كانوا في هجرة غير شرعية نحو الأراضي الأوروبية.
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