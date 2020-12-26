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سلطات تونس توقف 11 مهاجرا غير شرعى كانوا فى طريقهم إلى أوروبا

السبت، 26 ديسمبر 2020 05:00 ص
سلطات تونس توقف 11 مهاجرا غير شرعى كانوا فى طريقهم إلى أوروبا مهاجرون - أرشيفية
وكالات

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أوقفت وحدات من حرس البحري التونسي 11 مهاجرًا غير شرعي، كانوا في هجرة غير شرعية نحو الأراضي الأوروبية.
وأفاد مصدر أمني مسؤول في تصريح اليوم أن المجموعة المهاجرة كانت على متن مركب، بشواطئ إحدى مدن المحافظة وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه السواحل الإيطالية.
وأضافت أنه تم تقديم المجموعة المهاجرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.


تونس

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الهجرة الى اوروبا

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