اليوم السابع
Ads
السبت، 26 ديسمبر 2020 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زغاريد وهتافات مؤيدة للرئيس السيسى في القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

السبت، 26 ديسمبر 2020 03:08 م
زغاريد وهتافات مؤيدة للرئيس السيسى في القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة أهالى القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء هشام اَمنة محافظ البحيرة، المشروعات التنموية الجديدة بقرية عبد الحليم محمود بمركز أبو المطامير، والتى أدرجت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجا بتكلفة 40 مليون جنيه.
 
واستقبل أهالى القرية وزير التنمية ومرافقيه بالهتافات المؤيدة للدولة والرئيس عبد  الفتاح السيسي، وسط حالة من البهجة التى غلفتها الزغاريد الحارة من السيدات.
 
وتفقد وزير التنمية ومرافقيه خلال زيارته للقرية الأكثر احتياجا، أعمال الرصف والتشجير وعمليات  انشاء مركز شباب القرية ، وانشاء ملعب خماسى، بالإضافة الى تفقد أعمال الطرق والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب.
 
 
WhatsApp Image 2020-12-26 at 14.36.44
 أهالى القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

WhatsApp Image 2020-12-26 at 14.36.45 (1)
 أهالى القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

WhatsApp Image 2020-12-26 at 14.36.45
 أهالى القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

WhatsApp Image 2020-12-26 at 14.36.46
 أهالى القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة
 

وزير التنمية المحلية

محافظ البحيرة

وادى النطرون

مسار العائلة المقدسة

مبادرة حياة كريمة

مركز ابو المطامير

اخبار مصرية

الرئيس السيسي

القرى الاكثر احتياجا

زغاريد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة