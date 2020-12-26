زغاريد وهتافات مؤيدة للرئيس السيسى في القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء هشام اَمنة محافظ البحيرة، المشروعات التنموية الجديدة بقرية عبد الحليم محمود بمركز أبو المطامير، والتى أدرجت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجا بتكلفة 40 مليون جنيه.

واستقبل أهالى القرية وزير التنمية ومرافقيه بالهتافات المؤيدة للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط حالة من البهجة التى غلفتها الزغاريد الحارة من السيدات.

وتفقد وزير التنمية ومرافقيه خلال زيارته للقرية الأكثر احتياجا، أعمال الرصف والتشجير وعمليات انشاء مركز شباب القرية ، وانشاء ملعب خماسى، بالإضافة الى تفقد أعمال الطرق والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب.