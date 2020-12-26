رئيس جامعة الوادى الجديد يوافق على مد قيد طلاب الماجستير وتعديل بعض مواد القيد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وافق الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد على مد قيد بعض طلاب الماجستير، كما وافق المجلس على تعديل بعض القرارات بشأن وقف وإلغاء قيد الطالب نهائيا المقيد لدرجتى الماجستير والدكتوراه إذا انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن عام جامعى ويجوز قيده كطالب مستجد ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدين.

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية العلوم ورفعها لمجلس الجامعة ووافق المجلس على اعتماد اللائحة المقترحة من قسم الدراسات الاسلامية لبرنامج الماجستير المهنى فى الدراسات الاسلامية ورفعها لمجلس الجامعة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث ورافت شريعى مدير عام الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بالجامعة.

وفى نهاية الجلسة قدم رئيس الجامعة الشكر إلى وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحث على مايقدموه من مجهود للارتقاء بادارات الدرسات العليا كما قدم الشكر لمدير عام الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الوادى الجديد على ما يقدمه من مهام إدارية بالتنسيق مع إدارات الكليات والسادة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.