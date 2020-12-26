جولة مفاجئة للسكرتير المساعد بالإسكندرية للتأكد من الالتزام بإجراءات كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة بحى شرق، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والبيئية، وإزالة الإشغالات، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية وبحضور محارب هيلع رئيس الحي، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد السكرتير المساعد فى بيان صادر من محافظة الإسكندرية اليوم، أن الغرض من تلك الحملات هو ضبط الشارع ومنع المخالفات وكذا التأكد من تفعيل وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من جائحة كورونا، موضحا أنه تم التشديد على جميع المطاعم والمقاهي والمحال المتنوعة بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والتطهير والتعقيم للحفاظ علي سلامتهم وصحة المواطنين.

وقام السكرتير المساعد، بالمرور على عدد من المطاعم والمحال المتنوعة، حيث وجه بالتنبيه علي المواطنين بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات والتباعد، وزيادة عدد صناديق القمامة، كما كلف نهضة مصر برفع جميع المخلفات الناتجة عن الحملة أولا بأول.

وشدد على تكثيف الحملات ووضع معايير ملزمة للجميع، وكلف بنزول الأجهزة التنفيذية مرة أخرى بشكل مفاجيء علي جميع المحال التي تم وضع ملاحظات عليها للتأكد من مدي إلتزامها.

من جانبه، أوضح رئيس حي شرق أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد (70) حالة إشغال متنوعة وإزالة عدد (6) تعريشات وتند مخالفة في السوق التجاري في سموحة. وتحرير عدد (39) محاضر متنوعة بين تموين وأمن صناعي ورصد بيئي ومخلفات متنوعة، وتم أخذ عينات من (2) منشأة تجارية لتحليلها بالمعامل المتخصصة، بالإضافة إلى أنه تم تحرير قضية لأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة سموحة من خلال الطب البيطري والتحفظ على 17كجم لحوم "ذبح خارج السلخانة" لحين صدور قرار النيابة.

كما تم إغلاق أحد الكافيهات بمنطقة سموحة بشارع الفردوس لإحتواءها على "شيش" بالمخالفة للإجراءات الإحترازية وإدارتها بدون ترخيص.



السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية