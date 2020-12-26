بريطانيا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

لندن /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 34 ألفا و693 إصابة بكورونا، إلى جانب تسجيل 210 وفيات جديدة جراء الفيروس.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى بريطانيا بلغ مليونين و256 ألفا و5 إصابات، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 70 ألفا و405 حالات.

وشهدت بريطانيا - خلال الأسابيع الأخيرة - ارتفاعات حادة فى مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذى دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثانى فى المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.