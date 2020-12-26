اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت، 26 ديسمبر 2020 10:16 م
بريطانيا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 34 ألفا و693 إصابة بكورونا، إلى جانب تسجيل 210 وفيات جديدة جراء الفيروس.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى بريطانيا بلغ مليونين و256 ألفا و5 إصابات، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 70 ألفا و405 حالات.

وشهدت بريطانيا - خلال الأسابيع الأخيرة - ارتفاعات حادة فى مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذى دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثانى فى المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة