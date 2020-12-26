اليوم السابع
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السبت، 26 ديسمبر 2020 03:56 م
خالد صلاح
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النرويج تمدد الحظر على الرحلات الجوية القادمة بريطانيا حتى 29 ديسمبر

السبت، 26 ديسمبر 2020 12:35 م
النرويج تمدد الحظر على الرحلات الجوية القادمة بريطانيا حتى 29 ديسمبر علم النرويج
أ ش أ

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أعلن متحدث باسم وزارة الصحة النرويجية أن بلاده مددت الحظر المفروض على الرحلات الجوية المباشرة القادمة من المملكة المتحدة حتى الـ29 من ديسمبر الجارى، وذلك وسط مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا، وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /السبت/ أن النرويج فرضت الحظر للمرة الأولى على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا في الـ21 من الشهر الحالى.

كان وزير الصحة النرويجي بينت هوي، قد صرح - في بيان صدر في الـ21 من ديسمبر الجارى - بأنه ينبغي أن نضمن أن السلالة الجديدة التي اكتشفت مؤخرا في المملكة المتحدة يُمنع انتشارها في النرويج قدر المستطاع.


النرويج

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

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