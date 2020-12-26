المنامة تنفى لمجلس الأمن ادعاءات قطر بشأن قيام مقاتلات بحرينيه باختراق أجوائها

نيويورك /أ ش أ/

أكدت مملكة البحرين، أن الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام 4 طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم الأربعاء 9 ديسمبر الجاري، أمر مؤسف وعار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

جاء ذلك فى رسالة وجهها المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، إلى كل من رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، السفير جيرى ماثيوز ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأوضح مندوب البحرين أن ادعاءات دولة قطر الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذى تمارسه دولة قطر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالى تفاقم التوترات الإقليمية، حيث توضح مثل هذه التصرفات عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التى نصت عليها المواثيق الدولية والتى تدّعى دولة قطر الالتزام بها.

وأضافت الرسالة أنه "كان من الأولى لدولة قطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة فى استمرار سلوكها الاستفزازى والعدائى ودعمها للإرهاب وتمويله وتدخلها فى الشؤون الداخلية للدول المجاورة؛ الأمر الذى يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين".

وناشدت الأمم المتحدة باتخاذ اللازم لوقف هذه الممارسات القطرية العدائية، وحث دولة قطر على احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعامل بحسن نية مع الأعراف وقواعد القانون الدولي.

وشددت البحرين على أنه على الرغم من الادعاءات والاتهامات المغلوطة التى تطلقها دولة قطر جزافاً لصرف أنظار المجتمع الدولى عن سلوكها المؤسف، فإن مملكة البحرين، فى التزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة، ستواصل السعى جاهدةً لإيجاد حلول سلمية وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وذلك حرصاً منها على سلامة واستقرار المنطقة.