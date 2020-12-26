المرصد السورى: تجدد قصف القوات التركية على مناطق بريف عين عيسى

لندن /أ ش أ/

رصد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) اليوم السبت، تجدد القصف الصاروخى من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على محورى المشيرفة وجهبل بريف عين عيسى الشمالى الشرقى فى سوريا، ضمن القطاع الشمالى من الريف الرقاوي، حيث تتواجد قوات سوريا الديمقراطية على خطوط التماس هناك، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وذكر المرصد السورى أن قوات تركية وفصائل موالية لها، حاولت التسلل إلى قرية المشيرفة الاستراتيجية بريف عين عيسى الشمالى الشرقى فى محافظة الرقة، فى حين دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين العناصر المتسللة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تزامناً مع قصف برى مكثف بين الطرفين.

وتعد قرية المشيرفة استراتيجية لوقوعها قرب الطريق الدولى حلب-الحسكة “m4″، حيت تحاول القوات التركية الوصول إليه وقطعه.

كما كشف المرصد عن قصف صاروخى نفذته فصائل موالية لأنقرة، استهدف قرى الصيادة وأم جلود وعرب حسن بريف منبج شمال شرقى حلب.

وكان المرصد السورى قد وثق - فى 18 ديسمبر الجارى - قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية استهدف مواقع مجلس منبج العسكرى فى منطقة خط الساجور بريف منبج شرقى حلب، تزامناً مع استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات مجلس منبج العسكرى من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور التوخار بالريف ذاته، فيما قصفت الفصائل بقذائف الهاون منطقة عون الدادات بريف الباب.