الكشف على 879 مواطنا بقافلة طبية بكفر الشيخ وتحويل 17 مريضا لإجراء عمليات جراحية

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرية الشباسية التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة بمركز دسوق، عمل قافلة طبية، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى رئيسة مركز ومدينة دسوق، والدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور بكر عبداللطيف بكر، مسئول القوافل الطبية بالمديرية، ومحمد جميل نائب رئيس مركز ومدينة دسوق لشئون القرى، والدكتور محمد فوزى أغا، مدير الإدارة الصحية بدسوق، والفريق الطبي المرافق، ورئيس قرية شابة عطية زيدان.

وتستمر القافلة لمدة يومين، وذلك فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالى القرية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجانا لأهالى القرية والقرى المجاورة .

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أجري الكشف الطبى على 879 مواطناً ومواطنة، وتم تحويل 17 لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة تخصصات متعددة " باطنة، أطفال، جراحة جلدية، أسنان، نساء، مسالك بولية، وقسم للتقارير الطبية، وصيدلية، ومعملين .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى، وستتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتاجاً، لتوفير الخدمات الطبية لأهالينا بهذه القرى فى كافة مراكز المحافظة.