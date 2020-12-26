الكرملين يؤكد بوتين سيعلن بنفسه متى يعتزم تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا

موسكو /أ ش أ/

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلن بنفسه متى يعتزم تلقى اللقاح الروسى ضد فيروس كورونا.

وقال بيسكوف، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت، مجيبا عن سؤال بهذا الصدد: "سيعلن الرئيس بنفسه متى يعتزم تلقى اللقاح الروسى ضد فيروس كورونا".

ويأتى تصريح المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية هذا بعد إعلان وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو فى وقت سابق من اليوم عن منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسى ضد الكورونا "سبوتنيك V" لتطعيم الأشخاص فوق سن 60 عاما.

يذكر أن اللقاح الروسى "سبوتنيك V" هو أول لقاح يتم تسجيله فى أغسطس الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فاعليته بنسبة 95 بالمئة.

وأعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسى ضد فيروس كورونا المستجد أن فعاليته فى حماية المواطنين المسنين من الوباء تتجاوز 90%، وذلك بحسب نتائج الاختبارات السريرية.

وأكد حساب "سبوتنيك V" على "تويتر" اليوم أن الاختبارات، التى جرت على المتطوعين فوق سن الـ60 عاما، أظهرت أن اللقاح آمن تماما وتزيد فعاليته عن 90% لهذه الفئة العمرية، مشيرا إلى أن اللقاح نجح فى حماية الذين جرى تطعيمهم به فى هذه الفئة وغيرها بالكامل من إصابات خطيرة بالفيروس التاجي.

وكانت روسيا قد بدأت فى 5 ديسمبر الجارى حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

يُذكر أن روسيا سجلت 29 ألفا و258 إصابة جديدة بالفيروس التاجى خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة فى عموم البلاد إلى أكثر من 3 ملايين إصابة. وتصبح روسيا بذلك رابع دولة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، تتخطى عتبة الثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.