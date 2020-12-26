الفلبين تدرس الاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكوفيد-19

رويترز

قال المتحدث باسم الرئاسة في الفلبين، اليوم السبت، إن البلاد تعمل على تقييم الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر الواقي من كوفيد-19.

وقال هاري روكيه المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في بيان إن فايزر كانت أول شركة تسعى للحصول على موافقة الجهة المنظمة للقاحات في الفلبين لاستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أن تقييم وكالة الأغذية والعقاقير الفلبينية للقاح والموافقة عليه سيستغرق 21 يوما وأن عملية التطعيم ستبدأ بمجرد توفر المخزونات.

وتأتي الفلبين في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا من حيث أعلى عدد للإصابات والوفيات بكوفيد-19 في جنوب شرق آسيا.