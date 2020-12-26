اليوم السابع
Ads
السبت، 26 ديسمبر 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الفلبين تدرس الاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكوفيد-19

السبت، 26 ديسمبر 2020 03:04 م
الفلبين تدرس الاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 لقاح كورونا - أرشيف
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قال المتحدث باسم الرئاسة في الفلبين، اليوم السبت، إن البلاد تعمل على تقييم الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر الواقي من كوفيد-19.
 
وقال هاري روكيه المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في بيان إن فايزر كانت أول شركة تسعى للحصول على موافقة الجهة المنظمة للقاحات في الفلبين لاستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا.
 
وأضاف أن تقييم وكالة الأغذية والعقاقير الفلبينية للقاح والموافقة عليه سيستغرق 21 يوما وأن عملية التطعيم ستبدأ بمجرد توفر المخزونات.
 
وتأتي الفلبين في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا من حيث أعلى عدد للإصابات والوفيات بكوفيد-19 في جنوب شرق آسيا. 

كورونا

لقاح كورونا

فايزر

كوفيد19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحافة العربية اليوم.. السعودية تفتتح مؤتمر الحوكمة لتعزيز النزاهة.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان مسيحيى العالم بعيد الميلاد.. إقبال على لقاح كورونا فى الكويت.. و14 مليار دينار إجمالى الدين العام بالبحرين

السبت، 26 ديسمبر 2020 02:00 م

الإفتاء تجيز لقاح كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير حال تحولها لمادة أخرى

السبت، 26 ديسمبر 2020 11:45 ص

دبي تشدد على الإجراءات الاحترازية مع بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا غدا

السبت، 26 ديسمبر 2020 11:08 ص

أخصائية علاج طبيعى مصرية مقيمة بأمريكا تروى تجربتها بعد حصولها على لقاح كورونا.. فيديو

السبت، 26 ديسمبر 2020 08:00 ص

جامعة أكسفورد تكشف سبب تضارب نتائج جرعات لقاح كورونا.. اختلاف طريقة القياس بين باحثى الجامعة وشركة إيطالية لقوة اللقاح.. منح 1367 متطوعا جرعة ونصف.. والقرار النهائى لهيئة تنظيم الأدوية البريطانية

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 11:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة