العربية: إسرائيل تشن غارات على شمال قطاع غزة

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن إسرائيل تشن غارات على شمال قطاع غزة.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد آشتية، أكد أن حل الصراع مع المحتل يجب أن يكون ضمن إطار دولى مثل الرباعية الدولية ومستنداً إلى القانون الدولي، مشيراً إلى أن العالم يعيش ظروفاً صعبة لا بد فيها من التكاتف من أجل مواجهتها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية فى مدينة رام الله الاثنين الماضى، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ميلادينوف بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.