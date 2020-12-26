وأشارت إلى أنه بعد إجراء المزيد من التحريات، وتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات، تم ضبط شخصين آخرين، أحدهما حدث، يحملان نفس الفكر المتطرف، وبعد استصدار الإذن القانونى اللازم، تم تفتيش منزلهما؛ حيث تم العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة، وشعارات وأجهزة تصوير.



وأضافت أنه بمواجهتهما بما نسب إليهما، أقرا واعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخائر؛ حيث تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



ودعت وزارة الداخلية الكويتية أولياء الأمور إلى ضرورة الالتفات إلى الأبناء والتقرب إليهم، وسماع همومهم ومناقشتهم ونصحهم ومتابعتهم عند استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والأفكار المتطرفة والمواقع التي تدعو إلى نشر كل ما يخالف القانون بين فئات الشباب.